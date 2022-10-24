Статистика на стороне «Бенфики»: 7 матчей и только 1 победа «Ювентуса»

Завтрашний матч в Лиссабоне может решить судьбу «Ювентуса» в Лиге чемпионов – у команды Аллегри остается все меньше шансов на выход в плей-офф.

Проблема в том, что «Бенфика» демонстрирует потрясающую статистику: португальцы не знают поражений вот уже на протяжении 25 матчей – с конца прошлого сезона. На счету у лиссабонского клуба 22 победы и 3 ничьи, две из них с «ПСЖ».

К этому нужно добавить, что «Бенфика» - настоящее проклятье для «Ювентуса»: за семь предыдущих матчей итальянцы оказались сильнее всего один раз. Если говорить о последних встречах команд, то помимо первого матча группового этапа, завершившегося победой гостей на стадионе «Альянц» (1:2), можно вспомнить болезненный полуфинал Лиги Европы 2014 года, из которого португальцы выбили команду Антонио Конте.

Статистика предыдущих встреч в пользу «Бенфики», но завтра клубы ждет новая игра, и «Ювентус» должен быть к ней готов.