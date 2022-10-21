Пока без Погба и Кьезы. Заявка «Ювентуса» на матч с «Эмоли»
«Ювентус» опубликовал заявку на сегодняшний матч с «Эмоли» на стадионе «Альянц».
У Массимилиано Аллегри чрезвычайная ситуация в обороне: доступны только Данило, Алекс Сандро, Бонуччи, Гатти и Ругани, а Де Шильо и Бремер не смогут помочь команде.
Подтверждено и без того ожидаемое отсутствие Поля Погба и Федерико Кьезы, хотя оба вернулись к тренировкам с командой, нет также Ди Марии, Аке и Кайо Жорже.
Вот заявка Массимилиано Аллегри на матч с «Эмоли»:
Комментарии