«Надеюсь, «Ювентус» не позволит Погба поехать в Катар». Журналист уверен, что французу лучше остаться в Турине

Итальянский журналист Марчелло Кирико считает, что «Ювентус» не станет форсировать возвращение Поля Погба и Федерико Кьезы, чтобы не дать возможность французу отправиться на Чемпионат мира.

Погба получил травму в июле и только возвращается к тренировкам с командой, а Кьеза не выходил на поле с начала года. Но если Федерико точно не грозит поездка в Катар, поскольку сборная Италии не примет участия в чемпионате, то Поль – ключевой игрок для Франции.

Однако, Кирико уверен, клубу не стоит позволять Погба ехать на Мундиаль – футболист должен воспользоваться международным перерывом, чтобы полностью набрать форму.

«Кьеза и Погба вряд ли скоро вернутся. Я удивлен, что кто-то полагает, что они сыграют с «Миланом» или даже раньше. Я думаю, что к январю мы увидим их на поле. Надеюсь, «Ювентус» не позволит Погба поехать на Чемпионат мира. У него не так давно была операция, он должен остаться. Захочет ли клуб рискнуть и потерять его после поездки в Катар? Последнее слово не за Французской федерацией футбола, а за «Ювентусом», - цитирует журналиста Tuttomercatoweb.