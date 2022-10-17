«Поль был одержим желанием вернуться в Турин». Рафаэла Пимента рассказала о трансфере и последних сложностях футболиста

Легендарный супер-агент Мино Райола скончался в апреле этого года, после его смерти дела в свои руки взяла Рафаэла Пимента. Бразильский юрист всегда была важной фигурой для игроков, сотрудничавших с Райолой, в том числе и для Поля Погба.

В недавнем интервью Пимента рассказала о возвращении француза в «Ювентус», отметив, что сам футболист не видел для себя другого расклада событий.

К сожалению, 29-летний Погба получил травму мениска, которую неправильно лечили, а потом на него свалилось дело о вымогательстве, поэтому пока он так и не смог полноценно начать играть за команду.

Пимента уверяет, что Погба находится в хорошем настроении и готовится к возвращению на поле.

«Когда Поль наконец-то обратился за помощью, то ситуация стала налаживаться – он понял, что нашел решение», - заявила агент футболиста в интервью Tuttosport.

«Сейчас все в руках юристов. Поль сделал, что нужно. Возможно, он мог бы сказать мне об этой проблеме раньше, но я его понимаю».

«Нелегко говорить о таких вещах, чаще всего ты пытаешься решить подобные проблемы самостоятельно, потому что тебе стыдно и страшно».

«Сейчас Поль полон энтузиазма: он умеет преодолевать трудности с невероятной стойкостью и позитивом. Недавно он сказал, что не хочет думать ни о чем, кроме восстановления».

«С тех пор, как он ушел из «Ювентуса», он всегда следил за успехами команды: переживал и радовался за нее».

«Прошлым летом Поль был одержим желанием вернуться в Турин – не мог дождаться, когда сделка подтвердится. Он постоянно спрашивал меня: «Когда я перейду в «Юве»? Он был очень заряжен, ждал неделями».