Три дарования «Ювентуса» вызваны в юношескую сборную Италии

Несмотря на неудачные результаты команды в этом сезоне, «Ювентус» остается топ-клубом и кузницей талантов. Так, Фабио Миретти смог проявить себя в составе Аллегри и продолжает прогрессировать. Сейчас он является членом молодежной сборной Италии.

Миретти не единственный молодой талант из «Юве», защищающий честь страны. По информации Tuttomercatoweb, сразу трое представителей туринского клуба были вызваны в сборную до 15 лет: речь идет о полузащитниках Паоло Чеппи и Бенито Борасио, а также о нападающем Луке Чезаре Бракко.

С такими талантами веришь в светлое будущее «Ювентуса»!