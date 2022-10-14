«Ювентус» потратил более 1 миллиарда евро за пять сезонов

«Ювентус» дважды добирался до финала Лиги чемпионов в 2015 и 2017 годах. Это был знак прогресса, казалось, что команде не хватает какой-то небольшой детали для абсолютного успеха.

По этой причине руководство приняло решение потратить крупную сумму на Криштиану Роналду. С тех пор клуб продолжает разбрасываться деньгами, но чем больше они вкладывают, тем слабее становится команда.

С сезона 2018/19 «Ювентус» потратил 1.068 млрд евро на новых игроков, сообщает Football Italia. Таким образом они превзошли своих итальянских конкурентов на несколько сотен миллионов. Однако, лучше не стало.

«Ювентус» далек от топ-4 в Серии А и рискует пропустить раунд плей-офф Лиги чемпионов.