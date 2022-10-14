«Ювентус» поставил на паузу все переговоры по новым контрактам с действующими игроками команды

Для «Ювентуса» наступил переходный период: летом клуб отпустил ряд игроков и подписал новичков, но результаты с начала сезона оставляют желать лучшего.

Массимимлиано Аллегри находится под давлением и рискует потерять работу в любой момент.

В составе «Ювентуса» много игроков, которые должны стать свободными агентами в конце сезона, у клуба были планы продлить их контракты. Например, с Данило велись активные переговоры. Однако, Calciomercato сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией клуб принял решение заморозить любые сделки и посмотреть, сможет ли действующий состав выйти из кризиса.