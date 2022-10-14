«Ни души, ни желания бороться». Журналист называет сегодняшнюю команду слабейшей в истории «Ювентуса»

Журналист Риккардо Кукки прокомментировал страдания «Ювентуса» в этом сезоне. «Бьянконери» неудачно проводят неделю, потерпев поражение от «Милана» в Серии А и «Маккаби Хайфы» в Лиге чемпионов.

На Макса Аллегри оказывается серьезное давление со стороны разочарованных фанатов: в прошлом сезоне «Ювентус» остался без трофеев, похоже, что в этом сезоне история может повториться.

Журналист Рикардо Кукки заявил, что никогда не видел «Юве» в настолько плохом состоянии.

«Вот все, что осталось от «Ювентуса»: ни воли, ни души, ни желания бороться. Это слабейшая команда в истории клуба: я, честно говоря, не припомню, чтобы «Юве» проигрывал, даже не попытавшись сыграть», - цитирует журналиста TuttoJuve.