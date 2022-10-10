Суперкомпьютер назвал победителя в матче «Маккаби Хайфа» - «Ювентус»

Уже завтра пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби Хайфа» и «Ювентусом».

На прошлой неделе на стадионе «Альянц» туринцы смогли обыграть израильтян со счетом 3:1, в завтрашнем противостоянии команда Макса Аллегри тоже считается фаворитом. Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценивает вероятность победы «Юве» в 53%, а ничьей в 24%.

Более известный суперкомпьютер SuperJohn рассчитал точный итог матча – победа «Юве» 3:0.

Пока в группе Н «бьянконери» занимают третью строчку, уступая 4 очка «Бенфике» и «ПСЖ».

«Ювентусу» необходима победа завтра, чтобы поднять боевой дух и порадовать болельщиков после досадного поражения от «Милана» (2:0) в прошедшую субботу.