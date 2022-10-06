«Ювентус» простился с легендарным тренером по физической подготовке Джан Пьеро Вентроне

«Ювентус» простился с Джан Пьеро Вентроне, который был тренером по физической подготовке клуба с 1994 по 1999 год и помогал Марчелло Липпи строить команду, выигравшую все в Италии и Европе.

Вентроне вернулся в Турин в 2001 году и проработал до 2004, увеличив историю успеха клуба.

Он использовал инновационные методы физической подготовки, вдохновленный современными требованиями. Вентроне был составе штаба Липпи, когда Италия выиграла Чемпионат мира в 2006 году, он продолжал свою карьеру во Франции, Китае и Англии. До своей кончины Вентроне работал в «Тоттенхэме» с Антонио Конте.

Все команды, которые тренировал Вентроне, всегда будут помнить его внимание к деталям и его талант.

Джан Пьеро Вентоне было 62 года.