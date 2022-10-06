«Ассисты важнее голов для меня». Анхель Ди Мария прокомментировал свою игру в матче с «Маккаби»

Анхель Ди Мария стал звездой прошедшего матча «Ювентус» - «Маккаби Хайфа» в Лиге чемпионов. Нападающий вернулся в стартовый состав «бьянконери» и выполнил три великолепных ассиста. Ди Мария помог «Ювентусу» получить три важнейших очка.

После матча Анехель признался, что доволен своим выступлением:

«Победа – это самое главное, мы упорно боролись, чтобы изменить последние результаты. Я стараюсь делать свою работу – я очень рад, когда получается отдать голевую передачу. Ассисты важнее голов для меня. Я хотел сыграть именно так, как сыграл – я доволен матчем», - цитирует футболиста Football Italia.

Ди Мария —одно из самых важных приобретений «Ювентуса» за последнее время. Будем надеяться, что он сможет сохранить стабильность в дальнейших матчах.