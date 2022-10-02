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Журналист призывает «Ювентус» вернуть доверие болельщиков в матче с «Болоньей»

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Журналист Массимо Паван призывает «Ювентус» прийти в чувство и показать хорошую игру в сегодняшнем матче с «Болоньей». Команда выдает неудовлетворительные результаты со старта сезона, а после поражений от «Бенфики» и «Монцы» до международного перерыва на Массимилиано Аллегри обрушился шквал критики.

Перерыв должен был пойти на пользу команде, и сегодня болельщики ждут хорошей игры против «Болоньи» - их устроит только победа.

Паван считает, что матч будет сложным, но подчеркивает, что «Ювентус» обязан взять три очка.

«Ювентус» должен дать сигнал своим болельщикам в сегодняшнем матче – будет тяжело, но не из-за плохой формы, а из-за плохого настроения команды. Но нам нужна игра, которая поможет вернуть уверенность и укрепить доверие болельщиков», - цитирует журналиста TuttoJuve.

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