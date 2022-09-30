Кайо Жорже может зимой отправиться в Бразилию

Кайо Жорже присоединился к «Ювентусу» в прошлом году в статусе одного из самых многообещающих игроков в бразильском футболе.

Ожидалось, что Кайо обоснуется в первой команде – он работал ради этого, но получил травму.

Бразилец не играет уже несколько месяцев – травма лишила его шанса временно переехать из Турина в летнее трансферное окно.

Пока Кайо Жорже отсутствовал, «Юве» укрепил состав с помощью нескольких игроков и сложно себе представить, что бразилец сможет получить место в команде, когда вернется.

Нападающему всего 20 лет, ему необходима регулярная практика на поле, чтобы продолжать свое развитие.

«Ювентус» планирует отдать Кайо Жорже в аренду, Tuttomercatoweb сообщает, что футболист может вернуться в Бразилию – «Фламенго» проявило к нему интерес.