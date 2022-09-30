Дарко Ковачевич уверен, что возвращение Кьезы поможет Влаховичу улучшить результативность

Бывший игрок «Ювентуса» Дарко Ковачевич прокомментировал трудности Душана Влаховича в «Ювентусе».

Серб - один из лучших нападающих в мире и ключевой игрок «Юве», но пока ему не удается демонстрировать тот уровень результативности, который был у него в «Фиорентине».

В этом сезоне Душан часто остается без поддержки в атаке – и это одна из важнейших причин, по которой «Ювентус» все никак не может начать побеждать. Зато в сборной Сербии Влахович выглядит совершенно иначе. Болельщики «Юве» недоумевают, почему Душан не может быть так же хорош, играя за туринский клуб.

Ковачевич считает, что это вопрос времени: он уверен, что с возвращением Федерико Кьезы Влахович станет более результативен.

«Невозможно отрицать, что «Юве» не показывает должных результатов, но скоро в команду вернутся ключевые игроки. Я думаю, прежде всего, о Кьезе, который дает скорость в атаке. Давайте не забывать, что на команду оказывается колоссальное давление. Я помню свой первый год в «Юве», мы тогда проиграли «Лечче» - Моджи, Беттега и Джираудо собрали нас всех для разговора – это был только один матч, но такие поражения для «Юве» неприемлемы», - цитирует Ковачевича ilBianconero.