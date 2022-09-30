«Юве» терпит поражение не только на поле: плохие результаты отражаются на количестве подписчиков в соц.сетях

«Ювентус» стремится вернуться на вершину мирового футбола, но пока проводит сезон неудачно. Клуб уже два года не может выиграть Серию А и оправдать ожидания болельщиков.

Активно слышны призывы к увольнению Макса Аллегри, болельщики проявляют недовольство, переставая покупать сезонные абонементы на матчи и отписываясь от клуба в соц.сетях. По сообщениям Calciomercato, после поражения от «Бенфики» и «Монцы» «Юве» потерял более 2000 0000 фолловеров в социальных сетях.

Видимо не всем хватает духу продолжать следить за командой, которая все больше отстает от соперников.