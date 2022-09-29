Антонио Конте прокомментировал слухи о своем возвращении в «Ювентус»

Дела у Массимилиано Аллегри идут плохо. Сейчас «Ювентус» находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А и занимает третью строчку в группе Лиги чемпионов. Болельщики больше не верят в итальянского специалиста, а СМИ уже начали подыскивать замену Аллегри.

Одной из кандидатур на пост главного тренера «Ювентуса» журналисты называют Антони Конте, который сейчас руководит «Тоттенхэмом». На пресс-конференции итальянский специалист высказался о слухах, связывающих его и туринский клуб:

«Сейчас говорить об этом неуважительно как по отношению к тренеру, который работает в «Ювентусе», так и ко мне, работающему в «Тоттенхэме». Сезон только начался. Я уже много раз говорил об этом и продолжаю повторять, что я счастлив в «Тоттенхэме» и наслаждаюсь своей работой в этом клубе. У меня прекрасные отношения с руководством. Не думаю, что в будущем возникнут какие-то проблемы. У нас есть контракт, ни о каких сплетнях я слышать не хочу».

Похоже, Антонио пока не собирается покидать столицу Англии. Но положение Аллегри слишком шаткое, так что общественность вряд ли прекратит обсуждать увольнение Массимилиано и возможное назначение Конте. Спасти Аллегри могут только уверенные победы «Ювентуса» на футбольном поле.

А кого бы вы хотели видеть в кресле главного тренера «Юве»?