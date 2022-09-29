Бывший игрок «Ювентуса» дает совет по улучшению команды

«Ювентус» возвращается к действию в эти выходные после двухнедельного международного перерыва, болельщики надеются, что клуб начнет побеждать.

До того, как футболисты отправились в расположение сборных, «Юве» подряд проиграл «Бенфике» и «Монце». Поражение от аутсайдера Серии А было унизительным и могло стоить Максу Аллегри работы, но руководство пока предпочитает верить в итальянского тренера.

Говоря о сложностях «Ювентуса» с начала сезона, бывший игрок туринцев Доменико Мароккино настаивает, что команда должна быть сплоченной в этой ситуации.

«Игроки «Юве» должны стать ближе друг другу, должны играть в вместе. Команда – это как зоопарк – должно быть всего понемногу. Туринцам не хватает быстрого игрока и плеймейкера, они проседают в скорости и не успевают добежать до штрафной соперника, как например скоростные «Удинезе» или «Аталанта», где футболисты очень хорошо подобраны», - цитирует Мароккино Tuttomercatoweb.