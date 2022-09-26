А Шченсны точно основной? Перин убедил всех - возвращение поляка в ворота под вопросом

Матчи Серии А возобновятся уже на этой неделе, атмосфера в «Ювентусе» остается крайне напряженной. Gazzetta dello Sport пишет, что сейчас не время показывать на кого-то пальцем и искать одного виннового во всех проблемах: команда просто должна начать побеждать, поэтому важно решить, кто выйдет на поле.

В воротах «Ювентуса» непростая ситуация: Маттиа Перин выглядел убедительно, заменяя Войчеха Шченсны – сейчас уже мало кто может назвать его просто вторым голкипером. Маттиа показал, что ему можно доверять и проявил себя, как настоящий лидер.

Но теперь поляк восстановился после травмы лодыжки и готов занять свое место в воротах команды, прервав прогресс Перина. Вопрос, на кого сделает ставку Аллегри, остаётся открытым.

Как, на ваш взгляд, стоит поступить тренеру: продолжать доверять Шченсны или дать шанс Перину?