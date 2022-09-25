Туринская Старушка
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«Ювентус» провел самый слабый старт сезона с 1956 года: но даже тогда было меньше поражений

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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Негативное выступление «Ювентуса» в первой части сезона очевидно для всех, и даже цифры свидетельствуют о кризисе команды Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» еще никогда не играли так плохо на старте сезона – 2 победы, 4 ничьих и 3 поражения.

Это даже хуже, чем «Ювентус» под руководством Сандро Пуппо в 1955 и 1956 годах, который в первых девяти играх одержал 2 победы, 5 ничьих и дважды проиграл.

Лучший старт, кстати, принадлежал «Ювентусу» Аллегри – в 2018 году он выиграл все стартовые 8 матчей. 

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