«Ювентус» провел самый слабый старт сезона с 1956 года: но даже тогда было меньше поражений

Негативное выступление «Ювентуса» в первой части сезона очевидно для всех, и даже цифры свидетельствуют о кризисе команды Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» еще никогда не играли так плохо на старте сезона – 2 победы, 4 ничьих и 3 поражения.

Это даже хуже, чем «Ювентус» под руководством Сандро Пуппо в 1955 и 1956 годах, который в первых девяти играх одержал 2 победы, 5 ничьих и дважды проиграл.