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Погба опережает график восстановления! Поль может вернуться на поле уже в конце октября

Поль Погба Поль Погба
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Издание Tuttosport сообщает, что Поль Погба пытается ускорить процесс восстановления и, судя по всему, он может вернуться в строй раньше ожидаемого. 

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Француз нацелился на игру в Лиге чемпионов. Погба хочет выйти на поле в матче против «Бенфики» 25 октября, через месяц. Игра с португальцами может стать определяющей для европейского путешествия «Ювентуса».

Ближайшие десять дней покажут, сможет ли Погба восстановиться к концу октября, в этот период Полю предстоит пройти путь от первого этапа восстановления, тренажерного зала и бассейна, до футбольного  поля.

 

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