Погба опережает график восстановления! Поль может вернуться на поле уже в конце октября

Издание Tuttosport сообщает, что Поль Погба пытается ускорить процесс восстановления и, судя по всему, он может вернуться в строй раньше ожидаемого.

Француз нацелился на игру в Лиге чемпионов. Погба хочет выйти на поле в матче против «Бенфики» 25 октября, через месяц. Игра с португальцами может стать определяющей для европейского путешествия «Ювентуса».

Ближайшие десять дней покажут, сможет ли Погба восстановиться к концу октября, в этот период Полю предстоит пройти путь от первого этапа восстановления, тренажерного зала и бассейна, до футбольного поля.