Маурисио Почеттино отказал одному из клубов и ждет предложения «Ювентуса»

По сообщениям источников, Маурисио Почеттино заинтересован в должности главного тренера «Ювентуса». Аргентинец был уволен из «ПСЖ» после неудачи в Лиге чемпионов.

«Юве» остался без трофеев в прошлом сезоне, а в этом снова неудачно стартовал, поэтому будущее Массимилиано Аллегри в клубе висит в воздухе.

Почеттино знает, что у него может появиться шанс на стадионе «Альянц», и он ждет его.

По данным Tuttojuve, «Ницца» связывалась с аргентинцем, чтобы пригласить его на пост главного тренера клуба, но получила отказ.

Почеттино ждет более крупную рыбу – такую, как «Ювентус» и надеется, что сможет заменить Аллегри.