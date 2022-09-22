3 игрока, которых Аллегри использует не на правильных позициях

Выступление «Ювентуса» в первой части сезона, безусловно, было отрицательным: в Лиге чемпионов 2 поражения, а до первого места в лиге уже семь очков.

Есть игроки, которые также пострадали из-за того, что Массимилиано Аллегри выставил их не на свои позиции.

Данило

Данило - тот, кого Аллегри использует на поле в нескольких ролях, даже в центре поля, когда это нужно.

Бразилец играл в роли правого защитника и левого защитника, а также играл в центре в схеме с тремя защитниками.

Уэстон Маккенни

Выступление Уэстона Маккенни разочаровало в первой части сезона и не только из-за не оптимального физического состояния.

Американский полузащитник в этом сезоне играет правым полузащитником, к чему он совершенно не привык, играя всю карьеру в центре поля.

Мануэль Локателли

Похоже, что в отношении Локателли существует большое недопонимание, поскольку его часто и охотно использовали в роли "диспетчера атак", что далеко от его характеристик.