Туринская Старушка
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«Тут царит прекрасное безумие». Дибала сравнивает болельщиков «Ромы» и «Ювентуса»

Пауло Дибала Пауло Дибала
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Пауло Дибала провел в «Ювентусе 7 лет, а этим летом перешел в «Рому» Жозе Моуринью на правах свободного агента.

В недавнем интервью футболист прокомментировал свой отъезд из Турина.

«В последние пару лет в «Ювентусе» было непросто, перемены пошли мне на пользу. Моуринью позвонил мне – я принял решение за несколько минут. И Жозе, и директор клуба говорили со мной о проекте и о том, что они хотят продолжать побеждать, как в прошлом году».

«Болельщики «Ромы» похожи на аргентинских в плане страсти к игре: атмосфера на стадионе в Риме отличается от Турина, тут царит прекрасное безумие. Я чувствую эту привязанность – для болельщиков «Рома» важнее семьи – они живут футболом, как и мы», - цитирует Дибалу Tuttosport.

 

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