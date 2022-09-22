«В сложные моменты он умеет находить нужные слова и лучшие решения». Пьянич встает на защиту Аллегри

Во время первого этапа Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», Миралем Пьянич был одним из основных игроков команды. Босниец был на пике формы и служил связующим звеном между линиями «Юве».

Хотя сейчас большинство болельщиков туринского клуба считают, что Аллегри должен оставить свой пост, Пьянич встает на защиту тренера. Полузащитник считает, что только итальянский специалист способен вывести команду из кризиса.

32-летний Пьянич вспомнил о важнейшей роли Аллегри во время борьбы за Скудетто с «Наполи» в 2018 году. Тогда «Юве» проиграл прямое противостояние неаполитанцам в финале сезона – Калиду Кулибали забил в концовке встречи. Тем не менее, «Ювентус» не опустил руки и одержал драматическую победу над «Интером» неделю спустя, проложив себе дорогу к чемпионству.

«Сейчас нет смысла вносить изменения, давайте подводить итоги в конце сезона. «Ювентус» Аллегри может перевернуть ситуацию», - говорил Пьянич в интервью Tuttosport.

«Никто не должен быть доволен результатом, начиная с футболистов и заканчивая Аллегри и его штабом, но я уверен, что они могут придумать, как изменить положение».

«Пока в чемпионате ничего не решено – все еще может измениться. Если команде удается добиться успеха в такие сложные времена, то вкус победы еще приятнее».

«Вы помните сезон 2017/18? Помните победу «Наполи» Сарри на стадионе «Альянц» и гол Кулибали на последних минутах? На следующий день после поражения мои одноклубники и я пришли на тренировку, полные сомнений - остались ли у нас шансы на победу в чемпионате, тем более, что следующим нас ждал матч с «Интером» на «Сан-Сиро».

«Аллегри собрал команду и поговорил с нами чрезвычайно спокойно и серьезно. Он не искал оправданий – Макс сказал, что мы должны думать не о голе Кулибали, а об очках, которые мы еще можем заработать».

«Вы знаете, чем дело кончилось на «Сан-Сиро». Аллегри всегда смотрит вперед, а не назад. В сложные моменты он умеет находить нужные слова и лучшие решения – он сделает это и теперь».