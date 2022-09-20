Болельщики собираются бойкотировать матчи «Ювентуса». Дело не только в результатах команды

Отсутствуют результаты? Скоро не будет и болельщиков.

Среди фанатов «Ювентуса» в сети набирает популярность хэштег #StadiumVuoto (с итал. «пустой стадион» – прим. Sports.ru). Болельщики призывают бойкотировать матчи туринцев. Фанаты также требуют уволить Аллегри, которого винят в неудачах «Юве»:

Тифози расстроены не только плохими результатами команды и отсутствием спортивных планов, их также не устраивает отношение клуба к фанатам, в частности слишком высокие цены на билеты.

Теперь для болельщиков единственный способ заставить «Ювентус» прислушаться к тифози – бойкот матчей.

Вот что фанаты пишут в Твиттере:

💭 «Добрый вечер, его уже уволили? #StadiumVuoto».

💭 «#StadiumVuoto до тех пор, пока не уволят человека, который отнял у меня желание смотреть матчи моей любимой команды. #AllegriОut».

💭 «Уважение к болельщикам? К нам относятся как клиентам. Время в пути вместе с командой и многочисленные жертвы ради страсти, которую вы убиваете, вознаграждены оглушающей тишиной клуба в один из самых мрачных моментов нашей истории. #AllegriОut #StadiumVuoto».

💭 «Единственный способ добиться прогресса — это протест. «Ювентус» должен быть готов к серьезному экономическому ущербу, который клуб понесет из-за отсутствия спортивных результатов и болельщиков на стадионе. Увольнение тренера будет стоить клубу гораздо меньше. #AllegriOut #StadiumVuoto» .

💭 «Клубу, который относится к своим болельщикам как к клиентам, следует напомнить, что фанаты болеют! Клиент вправе задавать вопросы о качестве предлагаемого ему продукта и, в конце концов, он может разорвать с продавцом отношения. Задумайтесь над этим».

А что об этом думаете вы? Поможет ли бойкот фанатов улучшить спортивные показатели клуба? Делитесь мнением в комментариях!