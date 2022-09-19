«У проблем туринцев куда более глубокие корни». Журналист сравнивает ситуацию в «Интере» и «Юве»

Итальянский журналист Фабио Каресса считает, что хотя и «Ювентус», и «Интер» неудачно начали сезон в Серии А, проблемы туринского клуба носят более серьезный характер.

Выступая для Sky Sport Italia Каресса заявил, что обстоятельства двух клубов нельзя назвать идентичными.

«Интер» и «Юве» потерпели поражения в прошедших матчах: миланский клуб проиграл «Удинезе» (1-3), а туринский – «Монце» (1-0).

Подобные результаты команды заработали в самое неподходящее время, но если игроки «Интера» выглядели просто уставшими и лишенными энергии, то у футболистов «Ювентуса» просто не было идей.

«Это две совершенно разные ситуации. «Интер» выиграл два трофея в прошлом году, участвовал в гонке за титул чемпиона Италии до самого конца сезона – у «Ювентуса» дела обстоят хуже», - говорит Каресса.

«Интер» и «Юве» - два клуба с самыми высокими зарплатами в Серии А, поэтому решить проблемы обеим командам будет сложно, но у проблем туринцев куда более глубокие корни».