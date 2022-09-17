Эксперт уверен, что слухи об обиде Дибалы на «Юве» сильно преувеличены

20 июля Пауло Дибала стал игроком «Ромы»: после семи лет в «Ювентусе» аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента.

Дибала был одним из лучших в мире, выступая в Турине, и большинство болельщиков клуба не поддержали решение руководства дать Пауло уйти. Теперь талантом аргентинца наслаждаются фанаты «Ромы».

Считается, что Дибале было тяжело прощаться с «Ювентусом» и можно предположить, что он затаил обиду на клуб. Однако, бывший футболист Вальтер Сабатини уверен, что эти слухи преувеличены.

«Я не знаю подробностей их расставания, но думаю, что слухи об обидах Дибалы на «Юве» преувеличены, как и сожаления по поводу «Интера». Те в чьей команде нет такого игрока, как Дибала будут жалеть об этом, но такой клуб как «Рома» не может считаться запасным планом – команда сейчас развивается, а Пауло готов забить в Серии А еще 100 голов – теперь за «Рому», - заявил Сабатини Calciomercato.

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