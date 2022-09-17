Бывший игрок «Милана» просит дать Аллегри больше времени

Бывший игрок «Милана» Жан-Пьер Папен настаивает, что Массимилиано Аллегри – лучший тренер для «Ювентуса» в такой момент, как сейчас – ему просто нужно больше времени, чтобы изменить ситуацию.

Болельщики клуба требуют увольнения тренера после неудачного старта сезона, возможно, руководство будет вынуждено пойти на решительный шаг.

Несмотря на подписание нескольких громких имен этим летом, «Юве» не смог победить в матчах с «Сампдорией», «Салернитаной» и «Бенфикой». Завтра подопечные Аллегри сыграют с «Монцой» и обязаны будут взять три очка.

Папен против увольнения Аллегри – он призывает дать ему больше времени.

«Увольнение Аллегри не должно обсуждаться – он отличный тренер. Травмы испортили его планы на команду, поэтому ему нужно время», - говорит Папин Tuttomercatoweb.

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