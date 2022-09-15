ин лучший, Миретти худший. Оценки «Ювентуса» за матч с «Бенфикой»

«Ювентус» потерпел поражение от «Бенфики» на домашнем стадионе: клуб впервые в своей истории проиграл две первые встречи в Лиге чемпионов.

Несмотря на бодрое начало и быстрый гол Аркадиуша Милика после передачи Паредеса, «Ювентус» не смог удержать результат. В конце первого тайма в ворота Матnиа Перина был назначен пенальти после неудачных действий Миретти: Жоау Мариу уверенно реализовал 11-метровый удар и сравнял счет.

На 55-й минуте встречи «Бенфика» вышла вперед: Перин в броске отразил удар Рафы Силвы, но Нересу никто не мешал добить с лета из штрафной.

В результате невнятной игры обороны, команда Аллегри проиграла и теперь занимает третью строчку в Н.

По оценкам портала Sofascore.com лучшими в матче были Маттиа Перин и Леандро Паредес, а худшим – Фабио Миретти.

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