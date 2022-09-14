Журналист объясняет, почему матч с «Бенфикой» - важнейший в сезоне для «Юве»

После поражения от «ПСЖ» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, для «Ювентуса» особенно важно получить три очка против «Бенфики».

Команда Макса Аллегри не может себе позволить снова проиграть. Еще до старта турнира итальянский специалист говорил, что именно португальцы – прямой соперник «Юве» за выход в плей-офф.

Журналист Марио Скончерти в своей колонке для Calciomercato также подчеркнул значение сегодняшнего матча, назвав его важнейшим в сезоне для «Ювентуса».

«Бывают моменты, когда какое-то событие дает энергию и силу. Матч с «Бенфикой» - важнейший в сезоне, потому что он либо откроет, либо закроет двери в Лиге чемпионов».

«Это матч «Ювентуса» - именно «Ювентуса», а не Аллегри, Конте или Липпи. Я вижу потенциал в этой команде. Сегодня им нужно победить, как бы они ни играли. Вы помните, как все радовались успеху против «Челси»? Сегодня вечером нужно повторить тот успех».

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