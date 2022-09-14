Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А: лидирует Лукаку, но сразу 7 представителей «Ювентуса» в списке

Портал Eurosport собрал информацию о зарплатах в Серии А, чтобы составить список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата.

Согласно данным, в десятку футболистов с самым высоким доходом попадают представители только двух команд – «Ювентуса» и «Интера», а Ромелу Лукаку с зарплатой в 8,5 млн евро в год является самым высокооплачиваемым футболистом Италии.

Миланский клуб представляют три футболиста (Лукаку, Брозович, Лаутаро Мартинес), а туринский – сразу семь (Погба, Рабьо, Влахович, Паредес, Бонуччи, Шченсны, Алекс Сандро).

Интересно, что в рейтинг не попал ни один представитель «Милана» - действующего чемпиона Италии. Ранее Златан Ибрагимович зарабатывал 7 млн евро, но он пошел на сокращение зарплаты, продлив контракт.

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