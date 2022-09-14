Друзья по несчастью: «Ювентус» и «Бенфику» роднят неудачи в европейских финалах

Пусть это не очевидно на первый взгляд, но у соперников по групповому этапу Лиги чемпионов «Ювентуса» и «Бенфики» много общего.

И «Ювентус», и «Бенфика» дважды выигрывали самый престижный трофей в клубном футболе, но известны они в большей степени своими неудачами в Лиге чемпионов.

Туринский клуб установил нежелательный рекорд после семи неудач в финалах турнира, португальцы недалеко от них ушли – у них пять поражений в финалах.

Некоторые болельщики «Ювентуса» считают, что их клуб прокляли в Лиге чемпионов, но на самом деле, это «Бенфика» страдает от проклятия Белы Гуттмана. После успеха «Бенфики» в 1961 и 1962-м годах, тренер попросил заслуженное повышение зарплаты, но руководство клуба отказало ему. Гуттман был оскорблен и немедленно уволился, заявив, что клуб не выиграет европейский трофей в течение 100 лет – так и родилось самое известное проклятье в футболе. Прошло уже 60 лет, а слова Гуттмана все еще актуальны: «Бенфика» проиграла не только в пяти финалах ЛЧ, но и в трех финалах Лиги Европы.

Интересно, что последнее поражение португальцев случилось на стадионе «Альнц» в Турине. В том сезоне «Ювентус» вылетел из группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле. Бьянконери надеялись получить утешительный приз, выиграв финал Лиги Европы на домашнем стадионе, но команде Антонио Конте не повезло – их мечты были разрушены «Бенфикой» - португальцы выбили их из турнира в полуфинале.

К несчастью для «Бенфики», разрушить мечты хозяев в полуфинале — это одно, а разрушить собственное проклятие — совсем другое. Как и предсказывал Гуттман, португальцы проиграли свой восьмой европейский финал «Севилье».

Итог Лиги Европы 2014 года прекрасно отражает историю двух клубов на международной арене: это два давних соперника, которые по тем или иным причинам продолжают терпеть неудачи, когда ставки высоки.

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