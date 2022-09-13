Суперкомпьютер назвал победителя матча «Ювентус» – «Бенфика»

Беспристрастный SuperJohn вынес свой вердикт относительно будущего матча.

Накануне команда Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Салернитаной» в 6-м туре Серии А – 2:2. Это четвертая ничья туринцев за 6 последних матчей, на их счету также одна победа и одно поражение за этот период.

В последний раз туринцы побеждали 31 августа в матче со «Специей» (2:0).

Следующий матч «бьянконери» проведут 14 сентября – против «Бенфики» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В среду вечером «Старая синьора» примет лиссабонский клуб на своем поле.

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает равными шансы команд. В первом туре «Юве» уступил «ПСЖ», а «Бенфика» уверенно обыграла «Маккаби» со счетом 2:0.

А вот другой суперкомпьютер SuperJohn рассчитал более вероятной победу туринцев со счетом 2:1. После обидной ничьей в последнем туре Серии А команда Аллегри явно захочет взять у судьбы реванш, тем более что матч пройдет на домашнем стадионе.

А какой прогноз на игру даете вы?