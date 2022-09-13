Антонелла Фьорделизи после украденной у «Юве» победы над «Салернитаной»: «Офсайд!»

Авторитетное мнение по поводу пока главного судейского скандала Серии А.

Антонелла в социальных сетях вскоре после забитого мяча обрадовалась решению судьи отменить гол «старой синьоры».

Вы спросите – а кто это вообще такая? Фьорделизи - итальянская модель, фехтовальщица и диджей.

Антонелла известна тем, что выложила в интернет переписку с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином, попросившим у девушки интимные фотографии. Футболист, у которого на тот момент была девушка, заявил Marca, что это был лишь легкий флирт.

Легкий был флирт или не такой уж легкий, но аргентинца можно понять. А у девушки явно остались счеты к «Юве» после той истории.