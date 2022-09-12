«Юве» инвестировал в мастерство». Капелло выделил трансферную политику «Ювенутса» среди клубов Серии А

Фабио Капелло считает, что «Ювентус» лучше других итальянских клубов провел летнее трансферное окно.

Туринцы потеряли Альваро Морату, Пауло Дибалу, Джорджо Кьеллини и Маттейса де Лигта, но усилили состав команды Глейсоном Бремером, Филипом Костичем, Леандро Паредесом, Анхелем Ди Марией и Полем Погба. Большинство новичков – титулованные и опытные – со своими предыдущими клубами они выигрывали важнейшие трофеи. Это именно то, что нужно было «Ювентусу».

Другие клубы Серии А тоже усиливали составы, но Капелло считает, что «Юве» справился лучше них.

«Глядя на имена, можно сказать, что «Ювентус» - победитель: клуб отлично провел лето, подписав Ди Марию, Погба и Паредеса - чемпионов, которых нет у других команд. А Бремер в обороне сильнее Де Лигта. «Юве» инвестировал в мастерство, догнав «Интер» и «Милан» - сейчас они в числе лучших команд», - заявил Капелло Football Italia.

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