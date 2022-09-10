Матиас Соуле хочет бороться за место в первой команде «Ювентуса»

Матиас Соуле признался, что решил присоединиться к «Ювентусу», несмотря на интерес других клубов. Молодой футболист усердно работает, чтобы регулярно получать игровое время в первой команде.

Макс Аллегри видит потенциал в Соуле, но пока несколько игроков опережают его при выборе состава.

Матиас понимал, что его шансы выйти на поле будут ограничены, но все равно решил присоединиться к «Ювентусу».

«Я очень взволнован тем, что играю за «Ювентус». Сейчас я не думаю об аренде, я просто хочу быть здесь и бороться за игровое время. Мы были на барбекю в Аргентине с моим отцом и моим агентом, мы говорили о том, где мне играть: три клуба интересовались мной, но нужно было выбрать один. Я взял неделю на размышление и выбрал «Ювентус». Я знал, что играть в первой команде будет сложно, но мне нравятся серьезные вызовы», - признался Матиас в интервью Corriere dello Sport.

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