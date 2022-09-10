«Ювентус» до сих пор испытывает финансовые трудности после трансфера Криштиану Роналду

«Ювентус» побил свой трансферный рекорд, подписав Криштиану Роналду в 2018 году за 112 млн евро, в надежде выиграть Лигу чемпионов. Клуб предоставил португальцу и очень высокую зарплату, оказавшую серьезное влияние на их финансы.

Трансфер Криштиану планировался до пандемии, но в 2020 году большая часть дохода «Ювентуса» иссякла. Клубу было сложно выплачивать зарплаты своим игрокам.

В прошлом году Роналду вернулся в «МЮ», но источники сообщают, что решение подписать португальца до сих пор сказывается на счетах клуба.

Согласно Calciomercato, хотя Криштиану ушел из «Юве», его трансфер – одна из причин, по которой туринский клуб вынужден был сообщить об убытках за прошлый год.

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