«Альянц Стадиум» - ключевой источник дохода «Ювентуса»

«Ювентус» переехал на стадион «Альянц» 11 лет назад и это стало важным событием для истории клуба. «Юве» добился успеха на своем новом стадионе, неоднократно выиграв Серию А и другие турниры.

«Ювентус» остается одним из величайших клубов, с огромным количеством болельщиков по всему миру.

В Италии фанаты верны своей команде и часто заполняют трибуны.

По сообщениям Calciomercato, клуб заработал более 500 млн евро на доходах от стадиона после переезда. Речь идет о спонсорских сделках, о продаже билетов и других мероприятий на площадке.

«Юве» потерял часть своего годового дохода во время коронавируса, но в отчете утверждается, что дела постепенно идут на лад, а стадион остается важным источником дохода.

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