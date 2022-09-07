Войчех Шченсны близок к возвращению на поле: предполагаемые даты стали известны

Пока этот сезон складывается непросто для Войчеха Шченсны: голкипер пропустил первые пару матчей из-за травмы. Он вернулся на поле против «Ромы», но через четыре дня повредил лодыжку, когда «Ювентус» принимал Специю на стадионе «Альянц».

Таким образом, Максу Аллегри приходится полагаться на второго вратаря команды – Маттиа Перина.

По сообщениям TuttoSport, Шченсны может вернуться на поле уже в эти выходные в матче с «Салернитаной». «Ювентус» больше не может позволить себе терять очки, поэтому рассчитывает на победу на домашнем стадионе.

Если польский голкипер не вернется к воскресной встрече в Серии А, то мы точно увидим его в воротах в Лиге чемпионов в следующую среду против «Бенфики».

После поражения в первом матче группового этапа турнира в Париже, команда Аллегри обязана одолеть португальцев, если хочет гарантировать себе место в плей-офф.

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