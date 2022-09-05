Итальянский журналист назвал свой самый большой страх в противостоянии «Ювентус» - «ПСЖ»

Итальянский журналист Массимо Паван признается, что его пугает мысль о Килиане Мбаппе, надвигающемся на ворота «Ювентуса».

Туринский клуб и чемпионы Франции встретятся уже завтра на групповом этапе Лиги чемпионов.

Болельщики надеются, что «Юве» сможет выйти в плей-офф: в группе Н кроме итальянцев и «ПСЖ» также ведут борьбу «Бенфика» и «Маккаби». Вопрос, кто выйдет с первого места?

В атаке «ПСЖ» одни из лучших нападающих в мире: Неймар, Мбаппе и Лео Месси. Клуб доминирует в Лиге-1 и играл в финале в ЛЧ в 2020 году.

Парижане преследуют трофей на протяжении долгого времени и надеются одержать победу в этом сезоне.

«Ювентус» не выигрывал Лигу чемпионов почти два десятилетия – у итальянского клуба тоже серьезные амбиции. Но Паван не уверен, что они смогут обойти «ПСЖ».

«Я думаю, что матч получится болезненным. Надеюсь, мы сыграем с ними, как с «Челси», хотя сейчас команда не в лучшей физической форме. Нужно будет провести очень серьезную работу, чтобы получить положительный результат в противостоянии с «ПСЖ». Я боюсь, что наши защитники не справятся с Мбаппе и его спринтами».