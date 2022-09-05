Туринская Старушка
Блог

Капелло поддерживает Аллегри, но ждет от «Ювентуса» большего

Ювентус Ювентус
Фабио Капелло Фабио Капелло
Клубы
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Фабио Капелло считает, что «Ювентус» борется за лидерство в Серии А, хотя может демонстрировать и более удачные результаты. Пока на счету у команды Аллегри две победы и три ничьи в пяти матчах.

По итогам прошлого сезона «Юве» остался без трофеев – команда не хочет повторения этой ситуации.

Туринский клуб потерял очки в матчах с «Сампдорией», «Ромой» и «Фиорентиной»: хотя Фабио Капелло настаивает, что «Юве» и близок к лидерству, результаты нужно улучшать.

«Я смотрю на таблицу Серии А критически, но «Ювентус» от первого места отделяют всего два очка. Команда продолжает перестраиваться, у Аллегри пока нет игроков, которые могут выйти и сделать разницу.

Но играть так, как с «Фиорентиной» - нельзя. Первый тайм был хорошим, у Маккенни был шанс забить, но он его упустил. Аллегри должен сделать нечто большее», - цитирует Капелло Il Bianconero.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные