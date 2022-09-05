Капелло поддерживает Аллегри, но ждет от «Ювентуса» большего

Фабио Капелло считает, что «Ювентус» борется за лидерство в Серии А, хотя может демонстрировать и более удачные результаты. Пока на счету у команды Аллегри две победы и три ничьи в пяти матчах.

По итогам прошлого сезона «Юве» остался без трофеев – команда не хочет повторения этой ситуации.

Туринский клуб потерял очки в матчах с «Сампдорией», «Ромой» и «Фиорентиной»: хотя Фабио Капелло настаивает, что «Юве» и близок к лидерству, результаты нужно улучшать.

«Я смотрю на таблицу Серии А критически, но «Ювентус» от первого места отделяют всего два очка. Команда продолжает перестраиваться, у Аллегри пока нет игроков, которые могут выйти и сделать разницу.

Но играть так, как с «Фиорентиной» - нельзя. Первый тайм был хорошим, у Маккенни был шанс забить, но он его упустил. Аллегри должен сделать нечто большее», - цитирует Капелло Il Bianconero.