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«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон 2022/23

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Новая форма, разработанная вместе с Adidas, будет представлена в это воскресенье, 11 сентября на «Альянц Стэдиум», где «Ювентус» примет «Салернитану».

«Юве» вернулся к розовым и синим цветам, чтобы создать уникальный узор калейдоскопа.

Как и в первом и втором комплектах, здесь мы также видим переплетенные звезды, которые символизируют магию истории «Ювентуса».

В третьей форме звезда - это часть калейдоскопического узора. Синие акценты на воротнике и манжетах рукавов дополняют белые полоски на плечах и белые логотипы, которые выделяются на фоне яркой футболки.

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