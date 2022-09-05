«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон 2022/23

Новая форма, разработанная вместе с Adidas, будет представлена в это воскресенье, 11 сентября на «Альянц Стэдиум», где «Ювентус» примет «Салернитану».

«Юве» вернулся к розовым и синим цветам, чтобы создать уникальный узор калейдоскопа.

Как и в первом и втором комплектах, здесь мы также видим переплетенные звезды, которые символизируют магию истории «Ювентуса».

В третьей форме звезда - это часть калейдоскопического узора. Синие акценты на воротнике и манжетах рукавов дополняют белые полоски на плечах и белые логотипы, которые выделяются на фоне яркой футболки.