«Меня раздирает между сожалением и злостью». Тренер «Фиорентины» прокомментировал ничью с «Ювентусом»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальано убежден, что его команда должна была обыграть «Ювентус» в прошедшем матче.

После 90 минут игры победитель так и не был выявлен – ничья 1-1 означает, что «Ювентус» снова потерял очки.

Подопечных Макса Аллегри вывел вперед новичок команды Аркадиуш Милик еще на 9-й минуте матча, но через 10 минут хозяева поля ответили точным ударом Кристиана Куаме.

У обеих сторон были шансы забить по второму голу, но в итоге счет остался неизменным.

По окончании встречи главный тренер «Фиорентины» прокомментировал результат:

«Меня раздирает между сожалением и злостью: в таких матчах нужно забивать каждый раз, когда соперник замешкается. Мы создали много моментов, но нужно было больше атаковать в зоне штрафной и больше забивать».

«Счет на табло: мы провели хороший матч, но результат мог быть лучше».