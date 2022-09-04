«Хватит безнадежного футбола». Реакция болельщиков на ничью «Юве» с «Фиорентиной»

Болельщики «Ювентуса» недовольны работой Макса Аллегри после неудачного матча с «Фиорентиной». Вчера туринский клуб был неубедителен и сумел заработать только ничью. В этой связи в Twitter снова активен хэштэг #AllegriOut.

Вот некоторые из постов недовольных болельщиков.

«Важно, что мы не проиграли. Пас назад – наша суперсила».

«Хватит безнадежного футбола. Мы уже даже не боремся за победу».

«Этот чувак должен уйти: мы продолжаем терять очки, а он продолжает улыбаться, как будто мы выигрываем чемпионат».

«Даже если дать Аллегри лучших полузащитников в мире, он не сможет играть в футбол. Его тактика – это оборона и еще раз оборона: если получится забить – хорошо, а если нет – главное не пропустить».

«Телега Аллегри».

«Аллегри убивает футбол. Он должен уйти».