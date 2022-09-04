Аллегри орет на арбитра в конце матча: слова тренера — унижение для «Ювентуса»

Большинство болельщиков «Ювентуса» недовольны игрой команды с «Фиорентиной», особенно во втором тайме - многие из них посмеялись над философией Аллегри. Тренер кричал арбитру: «Матч закончен», когда до финального свистка оставалось 20 минут – еще можно было понять его действия, если бы «Юве» вел в счете, но на табло была ничья.

После игры Аллегри подтвердил:

«Во втором тайме «Фиорентина» много прессинговала, я надеялся, что все закончится».

Очень странно слышать подобное от тренера команды, которая претендует на успех как в домашнем чемпионате, так и на европейском уровне.

Журналист Серджо Кези опубликовал пост в Twitter, где высказался по поводу поведения Аллегри.

@schesi: «Аллегри кричит: «Матч закончен, матч закончен», когда счет на табло 1-1, а во втором тайме его команда не нанесла ни одного удара по воротам: такую сцену можно было бы ожидать от многих, но не от «Ювентуса».

Болельщики согласились с журналистом.

@CarloCarpio87: «И это за 9 млн евро в год...какой позор».

@CacaceVin1977: «Молодец, ты прав! Я тоже так думаю, да и не только я».

@robertoarcella: «То же самое и с Бонуччи, который призвал своих товарищей по команде отступить и замедлить темп. Отсутствие менталитета победителей только укореняется».