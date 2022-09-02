«Это всегда серьезное испытание». Аллегри комментирует предстоящий матч с «Фиорентиной» и оценивает итоги трансферного окна

Во время пресс-конференции перед матчем с «Фиорентиной» Макс Аллегри предостерег от повышенного энтузиазма после двух успешных выступлений против «Ромы» и «Специи», а также прокомментировал итоги трансферного окна.

О матче

«Завтрашний матч будет тяжелым. Противостояние «Фиорентина» - «Ювентус» - это всегда серьезное испытание. Потом в Серии А нас ждет «Салернитана», но и эта игра будет сложной. Завтра нам нужно получить хороший результат».

О трансферном рынке

«Клуб отлично сработал во время трансферного окна – это касается и покупок, и продаж. Молодые футболисты остались, а те, кого мы хотели видеть в составе - теперь с нами».

«Паредес пришел в клуб и полон энтузиазма, он повысит наш уровень в центре поля вместе с Локателли, Фаджоли и Миретти. Мы ждем возвращения Погба – у нас много футболистов с различными характеристиками».

«Я благодарю Артура и Закарию и желаю им удачи».

О молодежи

«Моя задаче не в том, чтобы сделать команду Аллегри – я должен добиться баланса. Команда хорошо справляется на старте сезона, у руководства была цель – сохранить молодых футболистов, но они должны быть в состоянии играть. Я очень рад, что Фаджоли остался, Соуле продолжает расти, Гатти еще очень молод, как и Кин. Я считаю, что это правильная политика. Я доволен работой молодых игроков».