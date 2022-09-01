«Ювентус» не будет искать замену Шченсны за несколько часов до закрытия трансферного окна

«Ювентус» одержал вторую победу в сезоне во вчерашнем матче со «Специей», но у команды Аллегри остались смешанные чувства после игры.

С одной стороны, Душан Влахович зарекомендовал себя, как эксперт по штрафным, а Аркадиуш Милик открыл счет своим голам за «Ювентус», но с другой стороны, основной голкипер команды Войчех Шченсны был заменен в первом тайме, получив травму лодыжки.

Хотя у туринского клуба еще есть несколько часов до закрытия трансферного окна, по данным Tuttomecatoweb, руководство приняло решение, что поляку не будут искать замену.

Известно, что перелома у Шесны нет - серьезной травмы удалось избежать, о сроках восстановления говорить еще рано. До тех пор пока поляк не вернется на поле, «Ювентусу» придется полагаться на Маттиа Перина.