Аллегри в восторге от Миретти. Тренер впечатлен игрой Фабио в матче против «Ромы»

В третьем туре Серии А «Ювентус» принимал в гостях «Рому», матч закончился со счетом 1:1.

Миретти вышел в стартовом составе «бьянконери» и стал одним из лучших игроков хозяев в матче против столичного клуба. Это признает и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

«Миретти играл на уровне ветеранов клуба, он так спокойно обращался с мячом. Он контролировал игру».

Аллегри считает, что его команда в целом провела хороший матч.

Игра с «Ромой» стала для «Ювентуса» второй ничьей подряд после победы над «Сассуоло» в первом туре чемпионата Италии. Кажется, команде Аллегри нужно начинать прибавлять, если «бьянконери» всерьез хотят побороться за чемпионство.

Возможно, когда все травмированные игроки, которых сейчас в «Ювентусе» много, вернутся в строй, результаты клуба будут больше радовать фанатов.