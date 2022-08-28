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Аллегри в восторге от Миретти. Тренер впечатлен игрой Фабио в матче против «Ромы»

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В третьем туре Серии А «Ювентус» принимал в гостях «Рому», матч закончился со счетом 1:1. 

Миретти вышел в стартовом составе «бьянконери» и стал одним из лучших игроков хозяев в матче против столичного клуба. Это признает и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

«Миретти играл на уровне ветеранов клуба, он так спокойно обращался с мячом. Он контролировал игру». 

Match Report | JUVE HELD AT HOME BY ROMA - Juventus

Аллегри считает, что его команда в целом провела хороший матч.

Игра с «Ромой» стала для «Ювентуса» второй ничьей подряд после победы над «Сассуоло» в первом туре чемпионата Италии. Кажется, команде Аллегри нужно начинать прибавлять, если «бьянконери» всерьез хотят побороться за чемпионство.

Возможно, когда все травмированные игроки, которых сейчас в «Ювентусе» много, вернутся в строй, результаты клуба будут больше радовать фанатов.

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