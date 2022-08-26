Трогательное обращение Дибалы к фанатам «Юве». В субботу «Рома» сыграет против «бьянконери»

Пауло Дибала, этим летом перешедший из «Ювентуса» в «Рому», уже в субботу вернётся в Турин, чтобы выйти на поле против своей бывшей команды.

Кажется, Пауло все ещё очень привязан к «бьянконери». В преддверии матча аргентинец обратился к фанатом клуба в своих соцсетях:

«В спорте можно достичь невозможного, объединившись. Надеюсь, завтра эта истина станет очевидной как никогда раньше. Завтра нас ждёт игра, полная эмоций: я вернусь в город, где у меня много друзей. Вернусь на стадион, где я испытал множество прекрасных моментов и разделил немало трофеев с болельщиками «Ювентуса», благодаря которым в Турине я чувствовал себя как дома в течение семи лет».

Далее Пауло обратился уже к болельщикам «Ромы»:

«На этот раз, однако, я сделаю все ради «Ромы». Я сделаю все возможное, чтобы фанаты «джаллоросси» были счастливы. Они необыкновенны, полны страсти к футболу, они приняли меня с первого дня. Во всем этом заключается красота футбола. Я хочу насладиться этим матчем. Я убеждён, что это будет впечатляющее зрелище… и я сделаю все, чтобы победить. DAJE ROMA!💪🏽❤️💛».

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоится в 19:30 по Москве.

Как фанаты «Юве», по вашему, встретят Пауло?