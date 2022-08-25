Можно его любить или ненавидеть, но нельзя отрицать, что Аллегри - победитель

Бывший игрок «Ромы» Луиджи Гарция признает, что Макс Аллегри не войдет в историю как тренер, чья команда играла в красивый футбол, но он, несомненно, является победителем.

Тренер «Ювентуса» неоднократно подвергался критике за свой прагматичный подход, но он остается одним из самых успешных итальянских специалистов.

Под руководством Аллегрри «Ювентус» пять раз выигрывал Серию А и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Команда Массимилиано знает, как получить нужный результат, но за ее игрой иногда очень скучно наблюдать.

«Ювентус» критикуют, но Аллегри упрям и не намерен менять свой подход, тем более, раз он принес ему успех.

«Критика в адрес Аллегри? Он не войдет в историю, как тренер, позволявший командам играть, но он победитель – он это доказал», - цитирует Гарцию Tuttomercatoweb.